Inauguran Expo Santa Rita y piden al Gobierno apostar por el diálogo

Con participación de representantes de gremios, autoridades nacionales y locales e invitados, inauguró oficialmente este viernes la 30 edición de la Expo Santa Rita, donde más de 380 empresas exhiben los materiales y servicios de vanguardia en el agro.

Rubén Zoz, presidente de la Unicoop (Central Nacional de Cooperativas), en su discurso destacó la importancia de la agricultura en Paraguay que es referente en la aplicación de la siembra directa.

En otro momento, Zoz dio un recado al diputado Raúl Latorre (ANR), presidente de la Cámara Baja, quien participó en el acto, para el presidente Santiago Peña. La presencia del primer mandatario también estaba prevista en el acto, pero luego se canceló.

“Les pedimos a nuestros representantes que lleven nuestro mensaje al Presidente; que nosotros podamos trabajar de forma unidad y apostar al diálogo; y no tomar una decisión que pueda afecta al agro”, remarcó el titular de la Unicoop.

El pedido de diálogo en un contexto en que el Gobierno es cuestionado por diversas organizaciones de impulsar iniciativas sin la participación directa de los sectores afectados como ocurrió con la Superintendencia de Jubilaciones y el Hambre Cero.

Reglamento 1.113

Zoz expuso la preocupación de los gremios de la producción en torno al Reglamento 1.113/2023 relacionado a un acuerdo de comercio con la Unión Europea.

“Le pido al presidente de la Cámara para que lleve las inquietudes y que no tomen decisiones que puedan perjudicar al agro. No caigamos en la imposición del exterior, no caer en la letra pequeña”, refirió.

Por su parte, el diputado Latorre indicó que la Unión Europea tiene alto índice de reforestación y significativa emisión de elementos contaminantes del mundo y que quiere dar recomendaciones ambientales a Paraguay.

A su vez, el intendente Edgar Torres (ANR) abogó por la seguridad jurídica y el respeto de la propiedad privada para dar tranquilidad a los agricultores para producir de forma eficiente, y no estar a merced de las invasiones.

Julio César Romero, presidente regional de la Asociación Rural del Paraguay en Alto Paraná, enfatizó que la expo no es solo para mostrar los logros del campo, sino también para mostrar al mundo que Paraguay está entre los mejores productores de alimentos, pese a la inseguridad por abigeato e inseguridad en precios.

También expuso su preocupación por la concentración de frigoríficos en manos de unos pocos.

La Expo Santa Rita arrancó el pasado 27 de abril, con la participación de más de 380 empresas de diferentes rubros relacionados con el agro. Hasta el momento más de 50.000 personas visitaron la muestra, según los organizadores.