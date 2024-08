Campaña “Deja huella y no basura” busca terminar con los residuos en la zona comercial de Ciudad del Este

Las calles y avenidas de la zona comercial de esta capital departamental se convierten en un basural, al final de todo el día. De día son bolsas de compras, botellas y recipientes que son arrojados en la vía pública, mientras que al final del día y la noche, gran cantidad de residuos son sacados de los edificios, galerías y salones comerciales. Estos consisten mayormente en cartones, isopor, bolsas de plásticos, entre otros.

En los días de lluvia, estas basuras son arrastradas por el raudal, yendo a parar a los cauces hídricos que luego desembocan al río Paraná. Si bien todos los días la municipalidad realiza una limpieza y recolección, la basura genera una mala imagen, además de la contaminación.

Para dar solución a este problema, los miembros de la Cámara de Comercios y Servicios convocaron a varios sectores de la comunidad para organizar jornadas de limpieza. Es así que lograron el apoyo de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Aduana, la Gobernación de Alto Paraná, además de otros gremios como la Cámara de Empresarios.

Durante la reunión se conformó un equipo de trabajo para los trabajos de limpieza. Se acordó que se realizará una primera jornada el próximo miércoles, extendiéndose la invitación a toda la comunidad. La comuna proveerá operarios y camiones, los comerciantes se comprometieron a comprar bolsas, escoba, guantes, palas de basura y apoyar con voluntarios.

Un llamado a la conciencia

Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercios y Servicios de Ciudad del Este, manifestó que no quieren ocupar lugar de nadie, al referirse que la limpieza de la ciudad es responsabilidad de la comuna esteña. Sin embargo, dijo que la tarea de no ensuciar la ciudad sí es tarea de toda la comunidad.

“Queremos que haya conciencia de todos los ciudadanos para que nosotros mantengamos nuestra ciudad bien limpia y bien ordenada”, expresó. Hay dos grupos grandes de generadores de basura.

Dyrse Ledezma, directora de servicios municipales de la Municipalidad de Ciudad del Este, señaló que hay dos grupos generadores de residuos en la zona comercial. Por un lado, son los visitantes y vendedores informales, como también los comercios que al final de la jornada generan residuos de las mercaderías comercializadas.

“La mayor problemática es la falta de conciencia por parte de la ciudadanía, generalmente los que somos de Ciudad del Este. Los turistas tienen un poco más de conciencia, somos nosotros mismos los que tenemos que dar ejemplo. Otro de los mayores inconvenientes es la forma en que se disponen los residuos en la vía pública”, expresó.

Señaló que los montículos de basura que se generan al final del día en las calles y avenidas afectan la visibilidad y el tránsito. Igualmente, muchos recicladores viven de la colecta de estos residuos y muchas veces terminan rompiendo las bolsas de basura, esparciendo más esos residuos.

“El reciclado es importante porque con eso disminuimos la cantidad de residuos que va a parar al vertedero. Lo que necesitamos es trabajar en conjunto con las personas que tengan mayor conciencia, también con las empresas que saquen sus residuos ya de forma separada para que no se realice el desorden en la hora en que los recicladores comienzan a buscar los materiales que les interesa”, añadió.