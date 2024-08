Hernandarienses socializan estudio sobre impacto de la Itaipú y exigen mayor compensación

Autoridades municipales, actores locales y ciudadanos se reunieron este lunes en el salón auditorio de la Municipalidad de Hernandarias para la socialización de un trabajo técnico sobre el impacto social y económico de la construcción de la Hidroeléctrica de la Itaipú Binacional.

Hace seis meses un equipo técnico multidisciplinario, conformado a iniciativa de la Municipalidad, inició un estudio sobre cómo afectó al desarrollo de la ciudad la instalación de la sede de la binacional. El intendente Nelson Cano (ANR) refirió que una de las consecuencias más sentidas por la comunidad es la pérdida de gran extensión de tierras.

“Siempre me he preguntado por qué Hernandarias, la ciudad que más ha aportado a este proyecto, no ha recibido los beneficios que merece; es una pregunta que me ha acompañado durante mucho tiempo, y que estoy seguro también se hacen muchos”, dijo.

Agregó que el propósito del estudio es buscar soluciones justas y equitativas con respecto a la compensación que le corresponde a Hernandarias.

Miguel Orrego, miembro del equipo que realizó el análisis, refirió que en el 2021 se presentó un proyecto de compensación al distrito de Hernandarias por ser sede de la Itaipú y que cuenta con dictamen favorable en la Cámara de Diputados.

En el marco del contexto actual, explicó que la Itaipú es una empresa jurídicamente internacional, pero que no paga impuestos porque así establece el delineamiento del Tratado.

“Nosotros nunca hemos podido cobrarle impuestos, pero qué hubiera pasado si no hubiese existido esa cláusula, del 2015 al 2024, debería de pagar G. 1.758 millones”, indicó.

Añadió que el perjuicio mayor está en el concepto de patente comercial, que se cobra en base al activo que declara la empresa y que si se hace un cálculo desde el año 1975 hasta la fecha, a partir de documentos oficiales, el monto asciende a US$ 356 millones.

“Imagínense ustedes todo lo que nosotros hubiéramos hecho con todo ese monto. Solo en el 2024 si fuéramos a cobrarle por patente comercial por ser una empresa industrial que produce energía eléctrica correspondería cobrarle US$ 1.960.000 por año, lo que equivale a G. 14.651 millones”, expresó.

Orrego continuó mencionando que perdieron el río en la construcción de Itaipú y que tampoco perciben impuestos, pero que en compensación deberían haber recibido “royalties coherentes” que cubra de alguna manera el perjuicio causado.

Hernandarias quieren una compensación del 3%

En ese sentido, aclaró que el problema no es la Itaipú, que la entidad transfiere al Estado Paraguayo y este se encarga de distribuir. En el 2005 se transfirió a Paraguay G. 241.000 millones, de los cuales Hernandarias recibió G. 5.900 millones en concepto de royalties.

“En aquel entonces era buena plata para nosotros, catastrófico es que el año 2023, habiendo Itaipú transferido al gobierno central G. 834.000 millones, Hernandarias reciba de vuelta G. 5.900 millones”.

Tras fundamentar el pedido, Orrego expuso que el municipio quiere una compensación de 3% de la transferencia de Itaipú, monto que creen pueda contrarrestar el perjuicio ocasionado a la comunidad a partir de la construcción de la hidroeléctrica.