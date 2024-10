Feminicidio en Presidente Franco: detienen a expareja de la víctima tras caer en contradicciones

El detenido está identificado como Eusebio Ovelar Bogado (46), quien fue arrestado en su vivienda ubicada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este durante un allanamiento encabezado por la fiscala de la causa, Viviana Sánchez.

Sánchez explicó que Ovelar Bogado, en su declaración, afirmó haber llevado a su expareja Carolina Benítez Vallejos (39) a su casa ubicada en Presidente Franco el miércoles a las 18:00, pero aseguró que no permaneció más de 10 minutos en el lugar.

Sin embargo, tras un exhaustivo análisis de las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de las viviendas vecinas, se le vio ingresar a la casa de la víctima y permanecer allí por más de una hora y media.

Durante el tiempo que Ovelar Bogado estuvo en la vivienda, la víctima envió una fotografía a su compañera de trabajo, mostrándole que estaba tomando cerveza y 22 minutos después de ese último mensaje el ahora detenido salió de la casa.

“La secuencia de las imágenes fue analizada durante un día completo y tenemos plena certeza de que no hubo otra persona que haya llegado a la vivienda. Él habló desde el inicio de que estuvo solo diez minutos y que ya había salido de la vivienda, pero la diferencia entre 10 minutos y una hora y media es muy significativa”, refirió la fiscala.

También explicó que Ovelar Bogado fue examinado por un forense el día del crimen y no presentaba arañazos ni señales de haber peleado.

En ese sentido, indicó que se determinó que la víctima habría recibido el primer machetazo en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo de cráneo, impidiéndole así cualquier posibilidad de defenderse.

“Existen varias diligencias que se están realizando y se levantaron varias muestras. Esta persona será imputada porque la sospecha que tenemos es demasiado fuerte”, manifestó la representante del Ministerio Público.

Sospechoso de feminicidio denunció extorsión

Eusebio Ovelar Bogado afirmó que está seguro de que demostrará su inocencia y denunció a los agentes del Departamento de Investigaciones por supuestamente haberle exigido la suma de G. 30 millones a cambio de no implicarlo en el crimen.

“Estaba en la casa de mi suegro, y cuando me avisaron sobre el procedimiento, vine a presentarme porque no lo hice. Me maltrataron y me pidieron que empeñara mi auto para darles G. 30 millones a cambio de no involucrarme”, acusó el detenido a los intervinientes.

Al ser consultada sobre la grave acusación, la fiscala aseguró que en la vivienda allanada hay cámaras de circuito cerrado y que el acusado tendrá la oportunidad de declarar y formalizar su denuncia.

Víctima tenía nueva pareja

La víctima supuestamente mantenía una relación desde hace un año con un hombre identificado como Alberto Villalba, cuya vivienda fue allanada el pasado viernes.

Durante el procedimiento, el hombre no fue localizado, pero sus abogados informaron que se encontraba de viaje y que se presentaría ante la Justicia este domingo.

La víctima sufrió al menos 37 lesiones

La inspección del cuerpo, realizada por el médico forense del Ministerio Público Eduardo Cano, reveló la existencia de aproximadamente 37 lesiones en diversas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, tórax y brazos.

La probable causa de muerte se determinó como “shock hipovolémico” por múltiples heridas en el cráneo y tórax, con un tiempo estimado de fallecimiento de 12 a 15 horas antes del hallazgo.