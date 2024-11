Tercera condena para violador serial que captaba a sus víctimas por Facebook

El fallo condenatorio estuvo presidido por la magistrada Flavia Lorena Recalde y conformado por los jueces Emilia Santos y Milciades Ovelar, mientras que la acusación fue sostenida por el agente fiscal Osvaldo Zaracho.

El agente fiscal solicitó 20 años de pena carcelaria y 5 de medidas de seguridad, pero el Tribunal de Sentencia consideró factible la aplicación de la pena impuesta.

Según los antecedentes, el violador utilizaba un perfil falso a través de las redes sociales haciéndose pasar por una mujer que supuestamente ofrecía trabajo a jóvenes. De esa manera, engañaba a las víctimas y una vez que concertaban los encuentros las conducía en motocicleta al supuesto lugar para trabajar, pero por el camino asaltaba y violaba a las mujeres.

En esta ocasión, otra vez utilizando un perfil falso en Facebook, Vega Florentín se puso en contacto con su nueva víctima haciéndose pasar como “Luana” y buscando contratar supuestamente a tres mozos para un evento social. Como la afectada buscaba trabajo, decidió acordar un encuentro con esta persona, sin saber lo que le esperaba.

Luego, el 24 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 19:10, el sindicado acudió al lugar pactado para el encuentro, en la terminal de ómnibus del kilómetro 9 de la capital del Alto Paraná, a bordo de una motocicleta marca Kenton, tipo enduro, color negro, con chapa 420 CBO. Una vez allí, Antolín le dijo a la chica que venía de parte de “Luana” y le pidió que subiera a su motocicleta, con la intención de trasladarla supuestamente al lugar del evento.

Sin embargo, durante el trayecto, el acusado ingresó en una calle vecinal sin nombre de la Fracción Carmelita del Este, ubicada en el km 9,5 Acaray, a 800 metros de la Ruta PY02. Allí detuvo la moto frente a un patio baldío, debajo de un árbol de mango. En ese lugar, sujetó a su víctima desde atrás con un cuchillo grande, utilizado para pesca. Luego, le despojó de su teléfono celular Samsung.

Seguidamente, la golpeó con el mango del cuchillo, le cortó la ropa interior, la pateó en la pierna izquierda y la tiró al suelo boca abajo, obligándola a arrodillarse. Luego, comenzó a presionar varias veces su espalda con el pie mientras le decía: “Una mujer como vos nunca le va a hacer caso a alguien como yo”, y “una mujer con tu cutis no va a hacer caso a gente como yo, pero cuando están en el suelo ya no son nada especial”. Acto seguido, le advirtió que no hiciera ningún ruido, o de lo contrario le cortaría la lengua con el arma que sostenía en la mano.

A continuación, sometió sexualmente a la joven, siempre con el cuchillo en mano. Una vez culminado el acto, le dijo que contaría hasta diez para que desapareciera del lugar, amenazándola con matarla si volvía a encontrarla. Ante esta situación, la víctima se vistió rápidamente y salió corriendo, pidiendo auxilio a un vecino y luego hizo su denuncia en la comisaría jurisdiccional.

Posteriormente, en el marco de otros hechos similares, Antolín Vega Florentín fue detenido por la Policía y juzgado en dos juicios orales previos. En el primero fue sentenciado a 9 años y el segundo 20 años de prisión. En tanto que ahora la condena es de 12 años de prisión y 4 años de medida de seguridad.