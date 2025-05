“Una vergüenza”: Presidente de Nacional explota contra el arbitraje de Carlos Paul Benítez

“Es un sacrificio que venimos haciendo todo el año, Nacional necesita sumar, y Nacional jugó un partidazo, nos merecimos ganar este partido”, sentenció Sánchez, visiblemente molesto. Sus palabras se centraron en la percepción de un perjuicio directo hacia su equipo. “Realmente una vergüenza este árbitro, una vergüenza que venga perjudicando a nosotros. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer por los conductos pertinentes, pero esto no puede continuar”, afirmó con vehemencia.

La principal fuente de la furia presidencial fue la polémica repetición del penal a favor de Olimpia en los minutos finales. “Un árbitro con insignia FIFA que venga a perjudicar de esta manera, alevosamente, es una vergüenza, inadmisible para nosotros”, exclamó Sánchez.

El directivo no se mordió la lengua al cuestionar la decisión de Benítez. “Yo no sé, yo veo lo de mi club, voy a hablar por mi club y por los intereses de nuestra institución. Nosotros jugamos un partidazo, nos merecimos ganar, parecía que se desesperaba al final, un penal que hasta ahora no sé, que me muestre cuál fue el penal”, demandó. Además, criticó la inconsistencia del VAR: “que no fue ni siquiera a ver el VAR, como fue el anterior, que sí se fue a ver el VAR buscando cualquier cosa, repite. La pelota salió afuera, si no me equivoco, salió afuera. ¿Cómo se puede retrotraer al VAR? O sea, no entiendo yo esto, una vergüenza volver a patear un penal, una vergüenza, realmente lamentable, lamentable muchachos”.