Fabián Bustos gestiona “ajustes” en el plantel con los dirigentes

Bustos adelantó que la dirigencia está “enfocada, abocada a tratar de mejorar situaciones”, pero aclaró que el número exacto de incorporaciones dependerá de los jugadores que no continúen en el club. “No serán un montón, pero sí no quiero decir un número, pero me parece cuatro o cinco jugadores, va a haber un ajuste, creería", señaló. Subrayó que esta decisión se está conversando con la dirigencia, quienes tienen “claro” el panorama y evaluarán los informes y las situaciones contractuales de cada futbolista.

El DT se mostró entusiasmado con la preparación física que tendrán. “Tenemos dos semanas que nos vamos a quedar concentrados completamente con todos los dobles turnos todos los días”, afirmó. Esto se traduce en “alrededor de 33 sesiones de entrenamiento hasta el reinicio". Detalló que las primeras dos semanas serán de “doble turno y con también gimnasio”, aprovechando las “condiciones de trabajo muy buenas” que ofrece el club en sus instalaciones de “primer nivel”.

Además de la carga física, Bustos confirmó que habrá espacio para el trabajo con balón. “En las primeras dos semanas también le vamos a usar mucho la pelota, pero en la segunda y la tercera semana ya es la parte donde vamos seguramente a tener algunos amistosos”, dijo. Se esperan entre dos y tres partidos de preparación, ya sea con equipos locales de Primera o de la Intermedia. La última semana será la previa al inicio del campeonato, que, según las estimaciones, arrancaría el fin de semana del 5 de julio, brindando “cuatro semanas completas como para trabajar y no poner excusas”.