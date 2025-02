Solicitan orden judicial para destruir vehículos abandonados en el corralón municipal de Ciudad del Este

El patio del corralón municipal de esta capital departamental está cada vez más saturado de vehículos en estado de abandono. En total, hay 114 motocicletas, muchas de las cuales llevan más de cinco años en el lugar. Además, se registran cuatro automóviles en condiciones similares.

Las motocicletas están a la intemperie y, con el paso del tiempo, se deterioraron al punto de volverse inutilizables para una subasta. Para despejar el corralón, la Municipalidad de Ciudad del Este inició un proceso judicial con el fin de obtener la autorización para su destrucción.

El director de la PMT, abogado Willian Florentín, explicó que el trámite comenzó el año pasado y están a la espera de una resolución judicial. “Solicitamos la destrucción de estas motocicletas porque ninguna sirve para el remate; son solo chatarra”, afirmó.

Asimismo, señaló que muchos propietarios no pueden demostrar la titularidad de los vehículos, por lo que terminan abandonando. “Muchas motocicletas se ensamblan con motores diferentes, no tienen chapa ni habilitación. En esos casos, no hay forma de recuperarlas”, detalló.

Los vehículos fueron incautados en diversos procedimientos llevados a cabo en los últimos años. En la mayoría de los casos los responsables ni siquiera se acercaron para los trámites a fin de recuperarlos.