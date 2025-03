Condenan a 15 años de prisión a Rafael “Mbururu” Esquivel

El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Óscar Gabriel Génez e integrado por sus colegas Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo, encontró culpable de coacción sexual en niños a Rafael Esquivel, alias Mbururú, y lo sentenció a 15 años de pena privativa de libertad, mediante las pruebas producidas durante las audiencias por la agente fiscal Vivian Coronel.

En tanto que la conducta de la madre de la víctima, que tenía 13 años cuando fue coaccionada sexualmente, no se analizó. Según se explicó, fue absuelta considerando que se violentó su derecho a la defensa debido a que durante el procedimiento de cámara Gesell, realizado el 28 de abril, no participó porque la Penitenciaría Regional no contaba con móvil para su traslado.

El condenado alegó que sufre una persecución política y acusó a la fiscala de pedirle trabajo en Itaipú, si juraba como senador.

Tras la intervención del Ministerio Público, la adolescente -que actualmente tiene 17 años- fue inspeccionada por un médico forense, arrojando como resultado del examen indicios de abuso sexual.

Asimismo, la afectada fue asistida por una profesional del Centro de Atención a Víctimas, ocasión en que confesó que fue obligada por su madre a tener relaciones sexuales con Rafael Esquivel, a cambio de dinero.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2023, durante su comparecencia ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, volvió a asegurar que fue víctima de abuso sexual sufrido por parte de “Mbururu” Esquivel con la complicidad de su mamá.

Ya en el juicio oral y público se retractó en su declaración inicial y pidió disculpas a su madre, pero se presentaron pruebas de que habría sido amenazada por sus familiares.

Dos condenas

Mbururu registra en su historial una condena de dos años dictada el 18 de setiembre del 2023 por coacción grave, en carácter de instigador, a la familia Arias Montalbetti.

También fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio, robo agravado, coacción sexual, entre otros ilícitos, tras presuntamente encargar un violento ataque a una familia en la colonia Tape Yke del distrito de Itakyry, norte del Alto Paraná.