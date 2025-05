Quince años de prisión por abusar de dos niñas, de 7 y 9 años

El fallo fue promulgado por el Tribunal Colegiado de Sentencia, conformado por los jueces Óscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba.

El sentenciado es un hombre de 37 años, quien fue hallado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños, conducta tipificada en el art. 135, inc. 1, inc. 2 numeral 1 y 2; inc. 3 (última parte) del C.P., Ley Nº 1.160/97, modificado por los art. 1º y 4º de la Ley Nº 6.002/17, en concordancia con el art. 29º, inc. 1 del C.P.

Durante el juicio oral, Vivian Andrea Coronel presentó numerosas pruebas documentales, testimoniales y periciales que fueron determinantes para el fallo del Tribunal Colegiado de Sentencia.

Según los antecedentes, los abusos, que consistieron en manoseos, ocurrieron entre enero de 2021 y febrero de 2022 en un barrio de Ciudad del Este.

Las víctimas fueron dos hermanas, de 7 y 9 años, respectivamente. El agresor, tío político de las menores, aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con las niñas para abusar de ellas en diferentes ocasiones y por separado, amenazándolas para que guardaran silencio.

La situación salió a la luz cuando una hermanita de 5 años presenció el abuso de la niña de 7 años y se lo comentó a su madre. Tras indagar a las víctimas, estas confesaron los detalles, lo que llevó a la madre a denunciar el caso de inmediato ante las autoridades policiales.

Posteriormente, la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes tomó intervención, iniciando la investigación y el proceso penal contra el agresor, quien finalmente fue condenado a 15 años de cárcel.