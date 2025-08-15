Tensión en la Municipalidad de Ciudad del Este: funcionarios reclaman salarios y exigen salida del interventor

Entre los manifestantes se encuentran docentes del Centro Educativo Municipal (CEM). Uno de ellos relató que son 287 funcionarios afectados y que, a pesar de haber entregado repetidas veces la documentación solicitada, siguen sin percibir la remuneración. “Ya no tenemos recursos; hay compañeras que deben hacer colectas para poder subsistir. Estamos mal con esta intervención”, expresó.

El docente expresó que actualmente reciben ayuda de los padres de alumnos para cubrir gastos básicos. “Seguimos trabajando por vocación, porque si hiciéramos caso al interventor, ya estaríamos pasando hambre”, afirmó.

Ante la tensión, la Dirección de Policía Nacional dispuso un amplio despliegue de agentes de las comisarías jurisdiccionales y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para resguardar el edificio municipal.

Francisco Arrúa, integrante del equipo del intendente suspendido, Miguel Prieto Vallejos, señaló que, tras el anuncio de la conclusión de la intervención en la Comuna esteña, exigen que el corte administrativo se realice entre hoy y el próximo lunes.

Por su parte, el equipo interventor lanzó un comunicado para aclarar que están a la espera de la decisión de la Cámara de Diputados.

Agresión a periodista

Durante la protesta, el periodista Héctor Maciel, de Radio Concierto de Presidente Franco, denunció que fue agredido por los manifestantes, quienes le habrían despojado sus lentes.

Santiago Peña envió informe a Latorre

Esta mañana el presidente Santiago Peña y el ministro del Interior, Enrique Riera, enviaron el informe final de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

“Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, en virtud de lo estipulado en el artículo 165 de la Constitución Nacional y la Ley Nº 317/1994, “Que reglamenta la intervención a los Gobiernos Departamentales y/o a los Gobiernos Municipales”, a fin de elevar el Informe Final de la Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, dispuesta por Decreto Nº 4058 de fecha 17 de junio de 2025″, dice la nota firmada por Peña y Riera.

Por su parte, Latorre posteó en su cuenta de X el acuse de recibo con una afirmación: “El caso será abordado con estricto apego a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes vigentes”.

El político cartista también informó que el documento ha sido remitido a la comisión especial designada para su estudio.