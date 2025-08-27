Cansados de robos, reducen y atan a presunto ladrón en Hernandarias

Se trata de Marcelino Geremías Arévalos (24), sin domicilio fijo y con antecedente por hurto agravado en 2024.

Según la denuncia presentada por la víctima, Cinthya Benescia Brítez Román (34), el joven habría ingresado a su vivienda en la madrugada del martes y hurtó una motocicleta Kenton Blitz 110 cc, color rojo, una notebook, una mochila, un par de calzados deportivos y la suma de G. 7 millones.

Posteriormente, con ayuda de vecinos, fueron a buscar al sospechoso y lo redujeron en un camino vecinal. Luego lo llevaron hasta una chatarrería y lo ataron a un poste hasta la llegada de agentes policiales de la comisaría local. Según los datos, el propio sospechoso confesó ser el autor del hecho.

El supuesto delincuente fue trasladado al calabozo de la comisaría local, donde quedó a disposición del agente fiscal de turno, Víctor Adolfo Santander.