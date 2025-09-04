Tiempo inestable y probables tormentas eléctricas en el este del país

La Dirección Nacional de Meteorología indica que el día se presenta con un amanecer fresco, cálido e inestable en Ciudad del Este y alrrededrores. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos variables que luego serán moderados del sur, y se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima es de 16 °C y la máxima de 25 °C.

Durante la tarde, el ambiente se presentaría predominantemente fresco y se espera un descenso en los valores de la temperatura. Debido al alto contenido de humedad e inestabilidad, persistiría la probabilidad de lluvias que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas hasta mañana.

Para mañana, viernes 5, el ambiente estará frío a fresco, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando. La mínima prevista es de 11 °C y la máxima de 19 °C.

El sábado 6 disminuiría la probabilidad de lluvias en gran parte del país, y los vientos persistirían del sector sur. En cuanto a los valores de la temperatura, las mínimas oscilarían entre 6 y 15 °C, mientras que las máximas se ubicarían entre 18 y 25 °C.