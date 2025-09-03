Alertan sobre ingreso de tormentas con vientos de hasta 100 km/h

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este miércoles a las 17:36 una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos intensas y la alta probabilidad de caída de granizos.

Según el informe, las celdas de tormenta se concentran en el suroeste de la región Oriental. Entre los primeros departamentos afectados son Misiones, el sur de Paraguarí y Ñeembucú, con posibilidad de fenómenos de tiempo severo.

Vientos intensos de 100 km/h

De acuerdo con el boletín especial de la DMH, desde la tarde de hoy se prevé el ingreso de un sistema de tormentas que afectará primero en el extremo suroeste del país y luego se desplazará hacia otras zonas durante la madrugada del jueves.

Se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 80 milímetros en el centro y sur del país, mientras que en el norte alcanzarían alrededor de 30 milímetros.

Además, se esperan ráfagas de viento que podrían llegar a los 100 km/h, tormentas con alta frecuencia de descargas eléctricas y caída de granizos.

Descenso de temperatura desde el jueves

La meteoróloga Ana Pereira explicó que, con el ingreso del sistema de tormentas, los vientos rotarán al sector sur, y provocará un marcado descenso de la temperatura.

Para este jueves se prevé un ambiente fresco, mientras que entre viernes y el fin de semana se esperan mínimas de entre 9 y 14 °C y máximas de 15 a 25 °C.