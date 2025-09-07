ABC en el Este

La Familia Franciscana reafirma su misión de cuidar la creación

HERNANDARIAS. La Familia Franciscana del Paraguay se reunió este domingo en el Colegio Juan Pablo II para celebrar su 44ª Convivencia Nacional. La actividad sirvió para reflexionar sobre su protagonismo en la Iglesia como comunidad, a 800 años del Cántico de las Criaturas, la oración de alabanza del Santo de Asís por toda la creación. “Hay lugares que están siendo devastados. Tenemos leyes, pero no se cumplen”, lamentó el hermano Aldo Santacruz.

Por ABC Color
07 de septiembre de 2025 - 14:41
La convivencia franciscana arrancó con una misa en el polideportivo del Colegio Juan Pablo II.
La convivencia franciscana arrancó con una misa en el polideportivo del Colegio Juan Pablo II.

Este encuentro anual que se realiza desde hace más de cuatro décadas fortalece la fraternidad y el carisma franciscano en el país.

Lea más: Familia franciscana debatirá su protagonismo en la comunidad

El evento congregó a cerca de 1.000 participantes de diversas ramas de la espiritualidad franciscana: Hermanos Menores, Hermanos Menores Conventuales, Hermanos Capuchinos, la Tercera Orden Regular, la Orden Franciscana Seglar, la Juventud Franciscana, los Niños Franciscanos y comunidades afines.

Este año, la convivencia estuvo marcada por los 800 años del Cántico de las Criaturas, la oración escrita por San Francisco de Asís como alabanza a Dios y a toda la creación. En ese espíritu, la reflexión central giró en torno a la misión de los franciscanos de cuidar la casa común, que se refiere a la visión de san Francisco de Asís sobre el mundo creado: toda la creación es un hogar compartido por los seres humanos, los animales y las plantas porque todos proceden del mismo Dios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro anual fue en el Colegio Juan Pablo II, ubicado en el barrio San Francisco de Hernandarias.
El encuentro anual fue en el Colegio Juan Pablo II, ubicado en el barrio San Francisco de Hernandarias.

El hermano Aldo Rafael Santacruz, OFM Capuchino, explicó que el encuentro busca redescubrir el mensaje de la fraternidad con la creación, animar a vivir la espiritualidad franciscana en clave ecológica y renovar el compromiso por la paz y reconciliación.

Nuestro país es muy bendecido, tenemos hermosos lugares y una riqueza natural inmensa, pero tristemente hay lugares que están siendo devastados. No se respeta la naturaleza, nos preocupa mucho la contaminación, nos preocupa el tema del agua, nos preocupan las injusticias y tantas cosas que van en contra del Evangelio. El Señor nos dio algo precioso: la creación, nuestra casa común, y debemos cuidarla”, afirmó.

El religioso señaló que, si bien se percibe una creciente conciencia ecológica entre niños y jóvenes, todavía falta mayor compromiso de los adultos y de las instituciones del Estado. “Tenemos leyes, pero no se cumplen. Como franciscanos queremos ser una voz que defienda los recursos naturales, pensando también en las generaciones futuras”, subrayó.

Lea también: Capuchinos realizan su tradicional bendición de vehículo

Durante la jornada, los participantes compartieron momentos de reflexión, oración y fraternidad, para fortalecer el compromiso de vivir como comunidad y de custodiar la creación, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís.

Enlace copiado