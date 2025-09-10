Falsa alarma sobre fuga movilizó a policías en la cárcel de Minga Guazú

Según datos, vecinos alertaron a la Policía Nacional tras ver a un interno trepando un tanque de agua dentro del penal. El hecho fue interpretado como un intento de fuga, por lo que rápidamente agentes de prevención, grupos tácticos y del Departamento de Investigaciones acudieron al lugar para verificar la alerta.

El comisario principal Jorge Cardozo, jefe de la Policía Motorizada, aclaró que se trató de un malentendido y que tras realizar el conteo encontraron a los 820 reclusos que alberga el establecimiento catalogado de máxima seguridad.

“Fuimos alertados a través de terceras personas de que un recluso estaba trepando la muralla. En realidad, se encontraba realizando tareas de mantenimiento en el tanque de agua, ubicado dentro del penal y a unos 20 metros del muro. El interno estaba bajo la supervisión de los guardiacárceles”, explicó.

La alarma no pasó desapercibida debido a los antecedentes del penal. El pasado 26 de marzo, ocho delincuentes de alta peligrosidad lograron escapar de este centro penitenciario.

Entre los fugados estuvieron Wilson Rotela, Juan Insfrán, Pablo “Chopale” Melgarejo, Derlis Ramón Giménez, los hermanos Aderson y Anderson Quero, Fernando Aquino y Fredy González Delvalle, quien fue recapturado ese mismo día.