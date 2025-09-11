Condenan a 22 años de cárcel a un hombre que abusaba de su hija de cinco años

La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N° 2 de Ciudad del Este, representó al Ministerio Público en un juicio oral.

El juzgamiento finalizó este jueves en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Los jueces valoraron las pruebas relevantes que presentó la agente fiscal, que incluían documentos, testimonios y evidencias científicas para emitir el fallo condenatorio.

De acuerdo con los antecedentes, los abusos sexuales se producían de manera sistemática en una vivienda del barrio La Blanca de Ciudad del Este. Inicialmente, el hombre, de 41 años, manoseaba las partes íntimas de su hija desde que ella tenía 5 años, hasta que finalmente consumó la agresión sexual. El último episodio ocurrió el 27 de agosto de 2024, en horas de la mañana.

El agresor aprovechaba que la menor se quedaba a solas con él en la casa, bajo su cuidado, mientras la madre salía a trabajar. Bajo estas circunstancias, la sometía sexualmente en reiteradas ocasiones.

Tras la denuncia, la víctima, quien actualmente tiene 12 años, fue examinada por un médico forense y evaluada por una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas, quienes confirmaron plenamente los abusos sexuales.

Por lo tanto, en su momento, la Fiscalía imputó al abusador, hasta que finalmente consiguió su condena de 22 años de pena privativa de libertad.