ABC en el Este

Condenan a 22 años de cárcel a un hombre que abusaba de su hija de cinco años

CIUDAD DEL ESTE. Un Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Óscar Gabriel Genez, Evangelina Villalba y Luz Paola Espínola, condenó a un hombre a 22 años de cárcel por el abuso sexual de su hija menor de edad. Los hechos ocurrieron cuando la niña tenía apenas cinco años.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 15:32
La niña víctima de abuso sexual permanece en el hospital. El presunto autor está detenido. (Foto ilustrativa)
La niña de apenas cinco años fue abusada sexualmente por su padre en reiteradas ocasiones. (Foto ilustrativa)Shutterstock

La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N° 2 de Ciudad del Este, representó al Ministerio Público en un juicio oral.

Lea más: Imputan a joven por abuso sexual de una niña de 11 años que estaría embarazada

El juzgamiento finalizó este jueves en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Los jueces valoraron las pruebas relevantes que presentó la agente fiscal, que incluían documentos, testimonios y evidencias científicas para emitir el fallo condenatorio.

De acuerdo con los antecedentes, los abusos sexuales se producían de manera sistemática en una vivienda del barrio La Blanca de Ciudad del Este. Inicialmente, el hombre, de 41 años, manoseaba las partes íntimas de su hija desde que ella tenía 5 años, hasta que finalmente consumó la agresión sexual. El último episodio ocurrió el 27 de agosto de 2024, en horas de la mañana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El agresor aprovechaba que la menor se quedaba a solas con él en la casa, bajo su cuidado, mientras la madre salía a trabajar. Bajo estas circunstancias, la sometía sexualmente en reiteradas ocasiones.

Tras la denuncia, la víctima, quien actualmente tiene 12 años, fue examinada por un médico forense y evaluada por una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas, quienes confirmaron plenamente los abusos sexuales.

Lea también:A pedido de Fiscalía, desestiman denuncia 16 años después

Por lo tanto, en su momento, la Fiscalía imputó al abusador, hasta que finalmente consiguió su condena de 22 años de pena privativa de libertad.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.

Enlace copiado