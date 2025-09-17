ABC en el Este

Niña de tres años muere tras sufrir descarga eléctrica

CIUDAD DEL ESTE. Una niña de apenas tres años falleció anoche tras recibir una descarga eléctrica en una vivienda ubicada en el kilómetro 10, lado Monday, a unos 1.000 metros de la Ruta PY02 de esta ciudad.

17 de septiembre de 2025 - 08:45
La niña fue llevada al Hospital Distrital de Minga Guazú, pero llegó sin signos de vida.
Según el informe de la Subcomisaría 14ª, la menor se encontraba manipulando un teléfono celular cuando ingresó a una de las habitaciones. Minutos después, su madre, de 41 años, escuchó un ruido y al verificar encontró a la pequeña tendida en el piso, al lado un alargue. Aparentemente hizo contacto con el cable pelado, de cuya consecuencia sufrió la descarga eléctrica.

De inmediato, la mujer trasladó a su hija al Hospital Distrital de Minga Guazú, donde fue atendida por la pediatra Sandra Sánchez, quien constató que la niña llegó sin signos de vida.

Los médicos de guardia comunicaron el caso a la Policía Nacional y al Ministerio Público para el procedimiento de rigor.

El médico forense Javier Brítez inspeccionó el cuerpo en la morgue del centro asistencial y determinó como causa de muerte electrocución.

