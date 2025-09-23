Piden juicio oral para presunto autor de homicidio ocurrido en la playa de autos de Ciudad del Este

Un sexagenario sindicado de asesinar a otro tras una discusión por una deuda fue acusado por la Fiscalía, que además pidió la elevación de la causa a juicio oral público. El homicidio ocurrió en diciembre de 2024, y el sindicado fue detenido varios meses después, ya que estaba prófugo.