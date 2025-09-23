Piden juicio oral para presunto autor de homicidio ocurrido en la playa de autos de Ciudad del Este

El encausado es Auspicio González Arriola (65), acusado de homicidio doloso por presuntamente asesinar a Antonio Teodoro Gómez Encina (56), propietario de la playa de vehículos denominada AM Automotores, ubicada en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, donde ocurrió el asesinato. González Arriola ya había sido condenado en 2019 a 5 años y 6 meses de prisión por tenencia de estupefacientes.
La acusación fue presentada por el fiscal Gabriel Segovia Villasanti, quien, tras la investigación, determinó que González Arriola sería autor del crimen ocurrido el 23 de diciembre de 2024, alrededor de las 12:20. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 4 de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná.
Conforme a la acusación, el procesado mantuvo una discusión con la víctima que derivó en un altercado. En medio de la disputa verbal, el acusado desenfundó un arma de fuego que llevaba consigo y efectuó un disparo directo al cuello de la víctima, quien cayó al suelo gravemente herida.
Posteriormente, el baleado fue trasladado al Sanatorio San José de la capital del Alto Paraná, donde, pese a los esfuerzos médicos, se produjo su deceso. Tras el hecho, el presunto autor huyó del lugar y permaneció prófugo por varios meses.
Presunto autor del homicidio fue capturado varios meses después
Sin embargo, el 21 de marzo de 2025, los investigadores policiales localizaron al presunto homicida en una zona boscosa de la compañía Yukyry Central, en el distrito de Caaguazú. El hombre, quien tenía orden de detención, intentó escapar al percatarse de la presencia policial, pero fue alcanzado, reducido y trasladado a la sede policial, quedando a disposición del Ministerio Público.
La Fiscalía considera que los elementos colectados durante la etapa preparatoria acreditan la comisión del hecho punible de homicidio doloso. La acusación se sustenta en declaraciones de testigos presenciales, intervinientes policiales y médicos tratantes, así como en actas de procedimiento, informes policiales, pericias y grabaciones de circuitos cerrados.