Fiscalía solicita juicio oral para abogado por agresión a funcionaria del INTN en Tavapy

De acuerdo con la imputación, los hechos se registraron el 18 de marzo de 2025, cuando una comitiva del INTN se constituyó en el surtidor ubicado en el distrito de Tavapy para verificar el funcionamiento de los equipos de expendio de combustibles.

Durante el control, los técnicos constataron que tres picos de nafta súper arrojaban medidas fuera de la tolerancia permitida, lo que, según las normativas técnicas, conlleva una multa administrativa para la empresa.

En ese momento, Acosta llegó al lugar, profirió insultos y adoptó una conducta hostil contra los fiscalizadores. Posteriormente, habría propinado un puntapié a un funcionario del INTN.

Tras esa primera agresión, le abofeteó a una funcionaria, además de empujarla. La agresión fue filmada por los compañeros de trabajo de la víctima.

La inspección médica forense practicada a la funcionaria constató escoriaciones en la pierna derecha, contractura articular y cefalea. Para el Ministerio Público, las acciones tuvieron como finalidad impedir el trabajo de los funcionarios. Además, el imputado se habría resistido a los agentes policiales que acudieron al lugar.

La acusación presentada incluye pruebas como el informe forense y el material audiovisual que evidencia la agresión a la mujer. Mediante esos elementos, la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y público.

Cambio de fiscal

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la fiscala Rocío Celeste González, quien fue recusada por la defensa. El caso pasó luego al fiscal Édgar Torales, de la Unidad Zonal de Yguazú. La acusación fue presentada en el Juzgado Penal de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.