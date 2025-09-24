Polémica en CDE: padres podrían ser multados si no se registran para transportar a sus hijos a la escuela

Emilia Coronel, madre de cuatro hijos que cursan desde preescolar hasta noveno grado, contó que ayer, junto con su esposo, llevaron a sus hijos a la escuela cuando los fiscales se acercaron para solicitar el permiso obligatorio para trasladarlos.
Aunque la inspección inicial tenía como objetivo verificar la autorización del traslado de los escolares, posteriormente los agentes detectaron que el furgón circulaba con la habilitación vencida.
Municipalidad: sí se requiere autorización
En respuesta, la Municipalidad emitió un comunicado recordando que, según la Ordenanza Municipal Nº 11/2000, artículo 2º:
“Las personas particulares, taxistas y kombistas que, sin realizar actividad lucrativa, transporten a sus hijos hacia y desde las instituciones educativas deberán registrarse ante la División de Transporte Público de la Municipalidad, que extenderá el permiso correspondiente. Para ello deberán presentar el listado de alumnos a ser transportados durante el año lectivo.”
La comuna aseguró que los controles son rutinarios, se realizan ante denuncias ciudadanas y tienen como objetivo proteger a los niños y evitar la competencia desleal en el transporte escolar.
El comunicado generó un fuerte rechazo en redes sociales, lo que obligó a la Municipalidad a eliminar la publicación.