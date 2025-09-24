Polémica en CDE: padres podrían ser multados si no se registran para transportar a sus hijos a la escuela

CIUDAD DEL ESTE. Una gran polémica se desató luego de que fiscales de la División de Transporte Público de la Municipalidad interceptaran un furgón frente a la Escuela Medalla Milagrosa, ubicada en el km 8,5 Acaray, para exigir a los padres el permiso correspondiente para transportar a sus hijos. Aunque el procedimiento se realizó para exigir el documento sobre el traslado escolar, permitió constatar que la habilitación del vehículo estaba vencida.