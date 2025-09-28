Clausuran local comercial tras intento de robo a punta de arma a turista brasileño

De acuerdo con el informe, el intento de robo agravado ocurrió el pasado viernes, a las 13:00 aproximadamente, cuando Joabe de Souza Lima (37 años), fue persuadido por los denominados pirañitas, falsos guías turísticos, quienes lo llevaron hasta el comercio ubicado en un pasillo entre la avenida Camilo Recalde y Leonardo Ramírez, en el microcentro de la ciudad.

Lea más: Clausuran local comercial en Ciudad del Este por denuncias de supuestas estafas

Una vez dentro del local, tres personas armadas intentaron obligarlo a realizar una transferencia de 8.500 reales a través del sistema de pago brasileño PIX a una cuenta bancaria identificada a nombre de Lucas Eduardo Thomaz de Almeida, en la empresa Picpay Instituição de Pagamento S.A. (C.P.F. Nº *.088.578-).

La víctima logró zafar de los delincuentes y denunció el hecho ante la Policía Nacional y la Dirección de Defensa del Consumidor y Usuario de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, funcionarios de las divisiones de Fiscalización y Obras Particulares, Asesoría Jurídica y la Dirección de Orden y Seguridad, ejecutaron ayer un operativo en el local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también:Turistas denunciaron a local comercial por estafa

Los intervinientes ordenaron la clausura inmediata del local denunciado y el cierre preventivo del edificio donde opera el negocio y exigió a los responsables presentar la documentación sobre prevención de incendios, planos aprobados y planillas técnicas.