Mallorquín: adolescente de 14 años habría sido abusada por cuatro sujetos

Conforme a los datos recabados por agentes de la comisaría 10, la víctima fue atacada y sometida sexualmente por cuatro hombres, uno de ellos identificado como Cristian Benítez. El hecho punible contra la autonomía sexual ocurrió alrededor de la 1:00 horas de la madrugada.

La víctima fue ingresada ayer a las 06:00 al Centro de Salud local por sus padres. La misma relató que había descendido de un ómnibus en el horario indicado y que fue abordada por cuatro sujetos. Estos la habrían reducido y sometido sexualmente.

El personal médico del centro de salud dio aviso a la policía, y estos, a su vez, al Ministerio Público, y dispusieron que la menor sea inspeccionada por el médico forense y una psicóloga de la Fiscalía.

La menor de edad se encuentra bajo cuidados médicos y recibiendo atención psicológica y médica, mientras la Policía y la Fiscalía buscan dar con los autores del atroz hecho.