Mallorquín: adolescente de 14 años habría sido abusada por cuatro sujetos

Una adolescente de 14 años denunció que fue víctima de coacción sexual por cuatro sujetos. El hecho habría ocurrido en la madrugada de ayer en las inmediaciones de una parada de ómnibus en el distrito de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná.

29 de septiembre de 2025 - 13:51
El hecho punible contra la autonomía sexual ocurrió en las inmediaciones de una parada de omnibus. (Imagen de ilustración)
Conforme a los datos recabados por agentes de la comisaría 10, la víctima fue atacada y sometida sexualmente por cuatro hombres, uno de ellos identificado como Cristian Benítez. El hecho punible contra la autonomía sexual ocurrió alrededor de la 1:00 horas de la madrugada.

La víctima fue ingresada ayer a las 06:00 al Centro de Salud local por sus padres. La misma relató que había descendido de un ómnibus en el horario indicado y que fue abordada por cuatro sujetos. Estos la habrían reducido y sometido sexualmente.

El personal médico del centro de salud dio aviso a la policía, y estos, a su vez, al Ministerio Público, y dispusieron que la menor sea inspeccionada por el médico forense y una psicóloga de la Fiscalía.

La menor de edad se encuentra bajo cuidados médicos y recibiendo atención psicológica y médica, mientras la Policía y la Fiscalía buscan dar con los autores del atroz hecho.

