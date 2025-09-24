Abusos en fiestas estudantiles: arresto sí, tobillera no para sospechoso

La audiencia de hoy se realizó en la causa abierta a Thiago Gorostiaga Arestivo, por supuesto abuso sexual en personas indefensas, en la segunda causa abierta contra el joven de 19 años por supuestos hechos punibles contra la autonomía sexual. La aplicación de la tobillera electrónica fue debatida en la ocasión.

En atención a que en ocasión del hecho tanto la víctima como el denunciado eran menores de edad, el caso se tramita ante el juzgado penal de la adolescencia, a cargo de Ubaldo Matías Garcete.

Tras admitir la imputación presentada por el fiscal Hernán Mendoza, el magistrado convocó a las partes a una audiencia de imposición de reglas especiales, oportunidad en que realizó el estudio de la viabilidad de la petición de medidas alternativas de la prisión planteada la Fiscalía.

Argumento del juez para descartar uso de tobillera electrónica

En ocasión de imputar a Gorostiaga, el agente fiscal solicitó la aplicación del arresto domiciliario con tobillera electrónica, pero la utilización del dispositivo fue descartada por el magistrado.

“Se va a aplicar el arresto, asimismo la continuidad de algunas reglas. Ahora bien, respecto a la tobillera, la acordada 1.813 establece en forma taxativa los juzgados que van a implementar ese acompañamiento a la medida, la tobillera electrónica y el fuero especializado no se encuentra dentro de ese enunciado. Dice taxativamente los juzgados ordinarios de la capital, entonces en ese contexto va un poco el ámbito de aplicación. El arresto, pero no con la tobillera, al menos en este fuero especializado”, explicó el magistrado, al término de la audiencia.

La imputación presentada por el fiscal Mendoza es por un hecho que se registró en abril del año 2023, en una casa del barrio Republicano de Asunción, pero que fue denunciado recién este año.

En su relato, la víctima refirió que estaban compartiendo en una fiesta de cumpleaños junto con otros jóvenes de la misma edad. En un momento dado y luego de beber, comenzó a sentirse mareada, por lo que con ayuda de unos amigos fue trasladada a una de las habitaciones para recostarse.

Ante esa situación, el ahora imputado Thiago Gorostiaga se habría aprovechado del momento para manosear a la joven. La víctima declaró que los actos fueron sin su consentimiento y que no pudo hacer mucho para defenderse, pues no tenía fuerzas para ello debido a las bebidas alcohólicas que había consumido previamente.

Otros hechos punibles contra la autonomía sexual investigados

Gorostiaga también cuenta con arresto domiciliario en una causa por coacción sexual que se tramita ante el juzgado penal de Garantías N° 4, a cargo del juez Raúl Florentín, a raíz de una imputación presentada por la fiscala María Angélica Insaurralde.

En una audiencia de imposición de medidas realizada el 29 de agosto pasado, el magistrado también impuso al procesado una fianza real de mil millones de guaraníes, garantizada con el embargo de un inmueble de propiedad de su padre, así como prohibición de contactar por cualquier medio con la víctima.

El relato de la víctima revela que el abuso ocurrió al término de una fiesta por la culminación de los estudios secundarios, realizada el 30 de mayo pasado, en una residencia ubicada en el barrio Manorá.

“¿Qué hacés acá Thiago?"

“Seguí intentando empujarlo, pero no podía, ya solo atiné a decirle: “¡Pará,pará!”. Pude zafar un poco y giré en busca de mi celular, pero seguía adormecida y sin fuerza para quitármelo de encima”, relató la denunciante.

La joven explicó que cuando tomó su celular, logró pedir ayuda vía mensaje a un grupo de compañeros, lo que hizo que una compañera acudiera en su auxilio.

“¿Que hacés acá Thiago?” gritó la compañera que ingresó a la pieza y prendió la luz, momento en que pudo identificar a su compañero ahora denunciado, que salió corriendo del lugar.

Por otro lado, el fiscal Mendoza investiga una tercera denuncia presentada contra Gorostiaga sobre una situación similiar ocurrida en otra fiesta estudiantil realizada en diciembre de 2024.