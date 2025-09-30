Meteorología prevé lluvias para los próximos días en el este del país

Para este martes, se espera un ambiente cálido, con vientos del noreste que rotarán al sur durante la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado, y se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura alcanzará los 24 °C de máxima.

El miércoles se notará un leve descenso térmico: la jornada irá de fresca a cálida, con mínima de 19 °C y máxima de 25 °C. El cielo continuará mayormente nublado, con vientos del sur que luego serán variables. Las lluvias y tormentas eléctricas persistirán en distintos sectores.

Para el jueves, el tiempo seguirá cálido y mayormente nublado, con vientos variables y la probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas. La mínima será de 20 °C y la máxima de 24 °C.