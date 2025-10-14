ABC en el Este
14 de octubre de 2025 - 10:42

Milagro en el Monday: hombre sobrevive tras caer de una balsa en Minga Guazú

Sujetado a una rama, logró permanecer casi media hora antes de ser rescatado.
Sujetado a una rama, logró permanecer casi media hora antes de ser rescatado.

MINGA GUAZÚ. Un hombre sobrevivió de milagro tras caer al caudaloso río Monday de una antigua balsa, que conecta Minga Guazú con la colonia Pengo San Miguel de Los Cedrales, departamento de Alto Paraná. El hecho reavivó el reclamo de los pobladores por la construcción de un puente.

Por ABC Color

Según datos, la víctima fue lanzada al agua por el molinete del cabo de acero que permite el desplazamiento de la balsa de una orilla a otra.

El hombre, identificado como Ismael Piris, fue arrastrado por la fuerte corriente, pero logró sostenerse a la rama de un árbol y aguantó casi media hora hasta ser rescatado.

Lea más: Vecinos recurren a peligrosas maniobras para cruzar el río Monday en una precaria balsa

Los encargados de la embarcación no contaban con equipos de seguridad, como chalecos salvavidas, lo que dificultó las tareas de rescate. Los vecinos se fueron a prestar una linterna y utilizaron una piola para rescatar al hombre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No es un caso aislado

En junio pasado, un furgón que transportaba merienda escolar cayó al cauce del río cuando la rampa de la balsa cedió por una falla estructural. Afortunadamente, los ocupantes fueron rescatados con vida.

Desde hace más de 20 años, los habitantes de la colonia Pengo San Miguel —ubicada entre los distritos de Minga Guazú y Los Cedrales— vienen exigiendo la construcción de un puente que ponga fin a la dependencia de esta balsa deteriorada.

Una de las tantas manifestaciones que realizaron los vecinos para exigir la construcción de un puente.
Una de las tantas manifestaciones que realizaron los vecinos para exigir la construcción de un puente.

Tras varias manifestaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un préstamo de 75 millones de dólares para un paquete de proyectos viales, entre los cuales incluyeron la construcción del puente en el lugar.

Lea también: Nuevo accidente con balsa reaviva reclamo por puente sobre el río Monday

La balsa, ubicada a unos 11 kilómetros de la Ruta PY02, solo puede transportar vehículos livianos y es utilizada por unas 400 familias. Cuando sufre desperfectos, los pobladores deben realizar largos desvíos para llegar a las zonas urbanas, lo que implica demoras y pérdidas económicas.

Enlace copiado