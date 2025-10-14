Milagro en el Monday: hombre sobrevive tras caer de una balsa en Minga Guazú

Según datos, la víctima fue lanzada al agua por el molinete del cabo de acero que permite el desplazamiento de la balsa de una orilla a otra.

El hombre, identificado como Ismael Piris, fue arrastrado por la fuerte corriente, pero logró sostenerse a la rama de un árbol y aguantó casi media hora hasta ser rescatado.

Los encargados de la embarcación no contaban con equipos de seguridad, como chalecos salvavidas, lo que dificultó las tareas de rescate. Los vecinos se fueron a prestar una linterna y utilizaron una piola para rescatar al hombre.

No es un caso aislado

En junio pasado, un furgón que transportaba merienda escolar cayó al cauce del río cuando la rampa de la balsa cedió por una falla estructural. Afortunadamente, los ocupantes fueron rescatados con vida.

Desde hace más de 20 años, los habitantes de la colonia Pengo San Miguel —ubicada entre los distritos de Minga Guazú y Los Cedrales— vienen exigiendo la construcción de un puente que ponga fin a la dependencia de esta balsa deteriorada.

Tras varias manifestaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un préstamo de 75 millones de dólares para un paquete de proyectos viales, entre los cuales incluyeron la construcción del puente en el lugar.

La balsa, ubicada a unos 11 kilómetros de la Ruta PY02, solo puede transportar vehículos livianos y es utilizada por unas 400 familias. Cuando sufre desperfectos, los pobladores deben realizar largos desvíos para llegar a las zonas urbanas, lo que implica demoras y pérdidas económicas.