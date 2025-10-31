Meteorología anuncia lluvias desde mañana

La jornada de este viernes se mantendrá fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste, luego variables. Se prevén neblinas en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre 13°C y 27°C.

Pare el sábado se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Podrían registrarse lluvias y ocasionales tormentas eléctricas durante el día. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 26°C.

En tanto que el domingo, las condiciones se mantendrán similares, con un clima fresco a cálido y cielo mayormente nublado. Los vientos serán variables, luego del sur, y persistirán las lluvias con posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas irán de 19°C a 27°C.