05 de noviembre de 2025 - 06:52

Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para los próximos días en Ciudad del Este

cde-2023-clima-nublado
CIUDAD DEL ESTE. El clima se mantendrá inestable durante los próximos días en la capital del Alto Paraná, con jornadas cálidas y la presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, según el pronóstico meteorológico.

Por ABC Color

Para este miércoles, se espera un ambiente cálido, con el cielo mayormente nublado y vientos variables, que luego rotarán al sureste. No se descartan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada. Las temperaturas irán de 22°C como mínima a 29°C como máxima.

El jueves, el amanecer se presentará fresco, pero el clima irá tornándose caluroso por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste, luego variables, y posibilidad de chaparrones aislados. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 31°C.

Para el viernes, se prevé nuevamente un ambiente cálido y mayormente nublado, con vientos moderados del noreste, que más tarde cambiarán al sur. Se anuncian lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 19°C y 27°C.