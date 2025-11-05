Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para los próximos días en Ciudad del Este

Para este miércoles, se espera un ambiente cálido, con el cielo mayormente nublado y vientos variables, que luego rotarán al sureste. No se descartan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada. Las temperaturas irán de 22°C como mínima a 29°C como máxima.

El jueves, el amanecer se presentará fresco, pero el clima irá tornándose caluroso por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste, luego variables, y posibilidad de chaparrones aislados. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 31°C.

Para el viernes, se prevé nuevamente un ambiente cálido y mayormente nublado, con vientos moderados del noreste, que más tarde cambiarán al sur. Se anuncian lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 19°C y 27°C.