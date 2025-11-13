Concejales de Minga Guazú piden intensificar controles para frenar carreras clandestinas

De acuerdo con los ediles, cada fin de semana se registran entre tres a cuatro accidentes que involucran a menores de edad que participan en estas competencias que apeligran a los propios involucrados y a terceros.

Antes del cambio en la dirección policial, el entonces director comisario general inspector Feliciano Martínez ordenaba operativos de control en los puntos críticos, especialmente sobre la Ruta PY02, en la zona de Minga Guazú donde se concentran en masa. Durante esos procedimientos, los agentes detectaban jóvenes sin licencia de conducir, motocicletas sin chapa, falta de documentación vehicular y maniobras peligrosas, principalmente de grupos que realizaban acrobacias en plena ruta.

Sin embargo, tras la asunción del nuevo jefe policial, los controles dejaron de realizarse, lo que permitió que las carreras clandestinas vuelvan a proliferar, generando preocupación entre los vecinos y conductores que circulan por ese tramo.

La concejal Laura Barreto manifestó que la problemática es en Minga Guazú y en todo el departamento de Alto Paraná.

“Vinimos a hablar con el director para poder paliar esta situación. Estamos muy preocupados porque muchos jóvenes, incluso menores de edad, están involucrados en las carreras clandestinas. Tenemos varios accidentes donde los motociclistas son menores”, expresó.

Barreto señaló que la Policía Nacional manifestó su disposición para actuar, pero pidió la colaboración de otras instituciones, como la Fiscalía, la Policía Municipal de Tránsito y la Patrulla Caminera, a fin de respaldar operativo.

“Como autoridades municipales vamos a conversar con nuestros comisarios, el director municipal de Tránsito y la jueza de faltas, para organizar un trabajo conjunto. La idea es que los controles se realicen los fines de semana, que es cuando se registran más accidentes”, agregó la concejal.

La edil insistió también en la responsabilidad de los padres, ya que cada fin de semana se registran accidentes que involucran a menores al mando de motocicletas.