Cinco muertos en un operativo en Brasil contra banda que atacaba buses con mercaderías de Paraguay

Según datos, los efectivos policiales intentaron abordar a los delincuentes, pero estos respondieron a tiros, lo que derivó en un intenso intercambio de disparos. Durante la refriega, los cinco sospechosos fueron heridos, luego trasladados hasta un centro asistencial, pero llegaron sin signos de vida.

De acuerdo con el capitán Emerson Castro, del 5º Batallón de Policía Militar, la banda estaba compuesta por cinco hombres que asaltaron en la ciudad de Ibiporã a pasajeros de un bus que regresaban de Paraguay con celulares de alta gama. “El grupo criminal habría reunido información previa sobre la ruta del vehículo para ejecutar el atraco”.

En el lugar del enfrentamiento, los agentes incautaron cinco armas de fuego, entre ellas ametralladoras de fabricación casera, pistolas y un revólver. También fueron recuperados cerca de mil aparatos celulares y otras mercaderías, además de dos vehículos.

Las autoridades no proporcionaron información sobre la identidad de los abatidos ni confirmaron si entre ellos se encontraban asaltantes paraguayos.