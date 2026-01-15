Persisten las altas temperaturas y se registrarían chaparrones

Para este jueves, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte, tornándose variables en el transcurso del día. No se descartan chaparrones aislados. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 34 °C.

El viernes, el calor continuará predominando. La jornada se presentará calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que luego se volverán variables. Se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, especialmente hacia la tarde o noche. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 33 °C.

En tanto, el sábado las condiciones serán similares, con un ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y vientos variables. Persistirán las probabilidades de chaparrones acompañados de tormentas eléctricas ocasionales. La mínima prevista es de 22 °C y la máxima de 33 °C.