Pronostican jornadas calurosas e inestables en Ciudad del Este

Para este martes, se espera un ambiente caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables. No se descartan chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C.

El miércoles presentará condiciones muy similares, con mínima de 24 °C y máxima de 34 °C. Continuará el clima caluroso y húmedo, con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones dispersas y tormentas eléctricas aisladas.

Para el jueves, se prevé un leve descenso de la temperatura máxima, que llegará a los 32 °C, con una mínima de 23 °C. El cielo estará mayormente nublado, los vientos serán variables y luego rotarán al sur, manteniéndose la posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.