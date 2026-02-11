Cae en Brasil camionero paraguayo con más de tres toneladas de marihuana

El operativo se desarrolló durante un control vehicular de rutina, cuando los agentes interceptaron un camión de gran porte con chapas paraguayas que circulaba con destino a Curitiba. Durante la verificación inicial, el paraguayo de 32 años cayó en varias contradicciones, lo que derivó en una inspección más exhaustiva.

Al retirar la carpa que cubría la carga, los agentes policiales hallaron varios paquetes de marihuana escondidos entre la carga de trigo. Ante esta situación, el conductor fue detenido de inmediato y trasladado a la oficina de la Policía Federal en Foz de Yguazú, zona fronteriza con Ciudad del Este.

Las autoridades no revelaron el nombre del detenido, pero informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados en la estructura criminal.

El compatriota será procesado por tráfico internacional de drogas cuyo marco penal es de hasta 15 años de encierro en Brasil.