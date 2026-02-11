ABC en el Este
11 de febrero de 2026 - 08:07

Cae en Brasil camionero paraguayo con más de tres toneladas de marihuana

La marihuana hallada en medio de la carga de marihuana prensada.
La marihuana hallada en medio de la carga de marihuana prensada.

BRASIL. Un camionero paraguayo fue capturado por la Policía Federal brasileña tras ser sorprendido transportando 3,3 toneladas de marihuana prensada, ocultas entre un cargamento de trigo. El procedimiento fue realizado ayer sobre la ruta BR-277, en la ciudad brasileña de Cascavel, en el estado de Paraná.

Por ABC Color

El operativo se desarrolló durante un control vehicular de rutina, cuando los agentes interceptaron un camión de gran porte con chapas paraguayas que circulaba con destino a Curitiba. Durante la verificación inicial, el paraguayo de 32 años cayó en varias contradicciones, lo que derivó en una inspección más exhaustiva.

Lea más: Interceptan dos camiones e incautan cocaína y marihuana en el este del país

Al retirar la carpa que cubría la carga, los agentes policiales hallaron varios paquetes de marihuana escondidos entre la carga de trigo. Ante esta situación, el conductor fue detenido de inmediato y trasladado a la oficina de la Policía Federal en Foz de Yguazú, zona fronteriza con Ciudad del Este.

Las autoridades no revelaron el nombre del detenido, pero informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados en la estructura criminal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Narcotráfico en el Este: detectan y destruyen 8 hectáreas de marihuana en la reserva de Ñacunday

El compatriota será procesado por tráfico internacional de drogas cuyo marco penal es de hasta 15 años de encierro en Brasil.