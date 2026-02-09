Narcotráfico en el Este: detectan y destruyen 8 hectáreas de marihuana en la reserva de Ñacunday

La comitiva a cargo de la destrucción del cultivo de marihuana estuvo encabezada por el fiscal antidrogas Elvio Aguilera Vázquez, acompañado de otros funcionarios del Ministerio Público y agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Las 8 hectáreas de marihuana estaban localizadas en un inmueble ubicado en la reserva natural de la zona de Chacore’i, distrito de Ñacunday.

La intervención se realizó a tempranas horas de este lunes, alrededor de las 06:15, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado Penal de la ciudad de Iruña, a cargo del magistrado Miguel Ángel Brítez.

Durante el procedimiento, las autoridades localizaron primero una parcela de 4 hectáreas de la hierba alucinógena en etapa de crecimiento, tras recorrer un sendero de aproximadamente dos mil metros por un camino de terraplén.

Luego de un análisis preliminar de campo que arrojó resultado positivo, se procedió al corte y destrucción de la plantación debido a la imposibilidad de traslado por su volumen.

Posteriormente, los intervinientes hallaron un segundo sendero que condujo a otra parcela de 4 hectáreas, también en desarrollo. Siguiendo el mismo protocolo, se destruyó totalmente la plantación.

En total, la acción permitió anular 8 hectáreas de la sustancia, provocando así pérdidas económicas importantes a los cultivadores de marihuana.