Interceptan dos camiones e incautan cocaína y marihuana en el este del país

La acción, denominada Operación Dual, se llevó a cabo de manera simultánea en dos tramos de la ruta, considerados estratégicos para el control del tráfico fronterizo.

Lea más: Narcotráfico en el Este: detectan y destruyen 8 hectáreas de marihuana en la reserva de Ñacunday

El primer procedimiento fue realizado a la altura del exkilómetro 12, en Ciudad del Este, donde fue retenido un camión de gran porte. Durante la inspección, los intervinientes emplearon escáneres portátiles de rayos X y perros detectores, lo que permitió hallar sustancias ilícitas ocultas en la cabina del vehículo. Allí fueron aprehendidos Fernando Ramón Esteche Ojeda (26), y Carlos Damián Torres Velázquez (25).

En simultáneo, otro tractocamión fue localizado en el exkilómetro 14,5, en la zona de Minga Guazú, donde se encontraba estacionado al costado de la ruta con un automóvil. Allí fue capturado Antonio Esteche Garayo (47).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los dos operativos, los intervinientes se incautaron un total de 24,5 kilos de cocaína y 5,5 kilos de marihuana tipo Skunk. De acuerdo con los investigadores, las drogas tenían como destino final la ciudad brasileña de Curitiba, estado de Paraná.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las pesquisas señalan que el grupo criminal utilizaba el transporte de cargas lícitas para ocultar la droga. En este caso, el cargamento declarado era maíz, pero la droga era alzada al vehículo antes del cruce fronterizo.

Lea también: Conductor de Bolt y “delivery” de marihuana: modus operandi del microtráfico en Luque

El procedimiento fue acompañado por el Ministerio Público y estuvo bajo la coordinación del fiscal antidrogas Manuel Rojas Rodríguez.