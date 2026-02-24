Meteorología prevé una jornada con probabilidades de lluvias dispersas

Para este martes, se espera una jornada cálida y húmeda, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables. Se anuncian lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas en forma ocasional. La temperatura mínima prevista es de 22°C, mientras que la máxima alcanzaría los 29°C.
El miércoles continuará el ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Persistirían las lluvias dispersas con tormentas eléctricas, aunque se prevé una mejoría paulatina hacia el final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 22°C de mínima y 30°C de máxima.
Para el jueves, el pronóstico indica un cambio en las condiciones, con un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste, sin precipitaciones anunciadas. La temperatura mínima descendería a 20°C, mientras que la máxima subiría hasta los 32°C.