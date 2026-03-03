Persistirá el calor extremo en Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE. La capital de Alto Paraná enfrenta una jornada calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte que luego serán variables. La temperatura mínima prevista es de 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C. Además, se anuncian chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas a lo largo del día.