Persistirá el calor extremo en Ciudad del Este

Para mañana, miércoles, el ambiente se tornará aún más intenso, con condiciones muy calurosas y húmedas. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste que luego irán variando de dirección.
Las precipitaciones se mantendrán en forma de chaparrones con tormentas eléctricas ocasionales. La mínima se mantendrá en 23°C, pero la máxima subirá a 36°C.
En tanto, el jueves continuará la ola de calor con ambiente muy caluroso y húmedo. El cielo estará mayormente nublado, con vientos del noreste que luego serán variables.
También se prevén chaparrones y tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C de mínima y los 36°C de máxima.
