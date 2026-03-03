ABC en el Este
03 de marzo de 2026 - 06:33

Persistirá el calor extremo en Ciudad del Este

Meteorología prevé una jornada calurosa y posibles chaparrones.

CIUDAD DEL ESTE. La capital de Alto Paraná enfrenta una jornada calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte que luego serán variables. La temperatura mínima prevista es de 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C. Además, se anuncian chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas a lo largo del día.

Por ABC Color

Para mañana, miércoles, el ambiente se tornará aún más intenso, con condiciones muy calurosas y húmedas. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste que luego irán variando de dirección.

Las precipitaciones se mantendrán en forma de chaparrones con tormentas eléctricas ocasionales. La mínima se mantendrá en 23°C, pero la máxima subirá a 36°C.

En tanto, el jueves continuará la ola de calor con ambiente muy caluroso y húmedo. El cielo estará mayormente nublado, con vientos del noreste que luego serán variables.

También se prevén chaparrones y tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C de mínima y los 36°C de máxima.

