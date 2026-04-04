Olimpia se recupera goleando con autoridad a un endeble Nacional

Aunque el Decano fue dueño absoluto de la posesión, en la primera mitad careció de claridad para romper el bloque defensivo de la Academia con el balón en movimiento. La vía más peligrosa fue la pelota parada; Alan “Coyote” Rodríguez estuvo a punto de abrir el marcador con un tiro libre magistral que superó la barrera, pero se estrelló espectacularmente en el larguero ante un estático Santiago “Kili” Rojas.

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Por su parte, Nacional sufrió la asfixiante presión alta de Olimpia, cerrando la etapa inicial con tres amonestados (sus dos volantes centrales, un zaguero). Pese al asedio, Olimpia no lograba traducir su superioridad en el marcador, en parte por las erráticas resoluciones de Iván Leguizamón, cuyos intentos no inquietaron la portería tricolor.

Cerca del descanso, Nacional tuvo su opción más clara: un balón largo peinado por Lucas González habilitó a Josué Colmán, quien sirvió para Orlando Gaona Lugo. El potente disparo rasante de este último exigió la estirada providencial de Gastón Olveira. En el rebote, Colmán intentó fusilar, pero una barrida puntual de Gustavo “Tutu” Vargas desvió el esférico por encima del arco, salvando al puntero.

El marcador se rompió apenas iniciada la etapa complementaria. Gustavo Vargas filtró un pase magistral para la proyección de Raúl Cáceres, quien llegó al fondo y lanzó un centro preciso al corazón del área. Allí emergió Adrián Alcaraz, ganándole la posición a Mauro Coronel para aplicar un “martillazo” de cabeza que se incrustó al poste derecho de Rojas, quien quedó estático en el centro de su portería.

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Llegando a la hora de partido, Olimpia utilizó su arma letal en el duelo ente el tricolor: la pelota quieta. Esta vez un córner ejecutado con precisión por Eduardo Delmás al punto penal encontró la atropellada de Gustavo “Tutu” Vargas. El zaguero anticipó a Richard Prieto y, con un cabezazo potente, dejó sin opciones a un Rojas cuya estirada resultó estéril.

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La sentencia llegó poco después, nuevamente mediante el balón detenido. Richard “Cachorro” Sánchez ejecutó un tiro libre desde la frontal; su derechazo que apuntava al poste de Santiago Rojas, impactó en la humanidad de Mauro Coronel, desviando la trayectoria y descolocando por completo al portero tricolor, quien ya se había jugado hacia su poste. El 3-0 era definitivo.

Con el resultado bajo llave, “Vitamina” Sánchez comenzó a administrar las energías de su plantel de cara al debut del miércoles en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano. El estratega retiró a pilares como el capitán Richard Ortiz y el goleador Gustavo Vargas, resguardándolos para el viaje a tierras trasandinas.

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Olimpia manejó los minutos finales con una autoridad, monopolizando el esférico mientras el público franjeado bajaba el “ole” desde las gradas. Esta victoria no solo ratifica su condición de único líder, además de otorgar el colchón anímico de cara al estreno continental, termina manteniendo la ventaja de cuatro unidades sobre su inmediato perseguidor Cerro Porteño, que también cumplió goleando 3-0 al Sportivo 2 de Mayo.