Cerro Porteño sigue firme en su Olla y goleó al 2 de Mayo

Estreno triunfal de Holan al frente del Ciclón

Cerro Porteño firmó una contundente victoria por 3-0 ante 2 de Mayo en la 15ª fecha del torneo Apertura, ratificando su fortaleza en la Nueva Olla y manteniéndose a cuatro puntos del líder del campeonato.

Lea más: Olimpia se recupera goleando con autoridad a un endeble Nacional

El Ciclón mostró una versión sólida y eficaz, de la mano del nuevo entrenador Ariel Holan, dominando el trámite del encuentro y aprovechando sus oportunidades para sellar un triunfo que refuerza sus aspiraciones en la recta final del certamen.

Bajo la conducción del argentino, Cerro evidenció una mejora en su funcionamiento colectivo y en el rendimiento individual de varios futbolistas.

Uno de los casos más destacados fue el de Alan Soñora, quien mostró una versión revitalizada y fue clave en la generación de juego, reflejando el impacto inmediato del nuevo cuerpo técnico que solo tuvo tres entrenamientos antes de este partido.

⚽️¡GRITO AZULGRANA! Ignacio Aliseda marcó el primero del Ciclón que ya le gana al Gallo Norteño.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/Ov8v9jAutg — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 5, 2026

Con este resultado, Cerro Porteño no solo suma tres puntos importantes, sino que también envía un mensaje claro en la lucha por el título, ilusionando a su afición con un equipo en crecimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conjunto azulgrana dominó de principio a fin y encontró rápidamente la ventaja gracias a el Gordito Aliseda, quien se encargó de abrir el marcador y luego ampliar la diferencia con un doblete que encaminó la victoria. El “Gallo” nunca logró asentarse en el campo y, lejos de reaccionar, fue perdiendo orden con el correr de los minutos.

⚽️¡DOBLETE! El segundo del Ciclón, el segundo de Ignacio Aliseda.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/VYbFndohmb — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 5, 2026

La situación se agravó para la visita tras la expulsión de Sergio Sanabria, quien vio la roja por un codazo al juvenil azulgrana Víctor Sánchez. La acción fue advertida por el VAR y sancionada por el árbitro Derlis López, dejando a 2 de Mayo con diez hombres en un momento clave del encuentro.

Así fue la expulsión de Sergio Sanabria del 2 de Mayo

🟥¡ASÍ FUE LA EXPULSIÓN! En esta acción Sergio Sanabria vio la roja ante el Ciclón.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/0I05jH1hc1 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 5, 2026

En la segunda mitad, el trámite fue prácticamente un monólogo de Cerro Porteño. Con superioridad numérica y control total del juego, el equipo continuó generando situaciones ante un rival desbordado y con serias falencias defensivas.

El tercer gol llegó para cerrar la goleada, cuando Jonathan Torres apareció solo en el área para definir sin oposición y sentenciar el 3-0 definitivo.

⚽️¡EL TERCERO! Gran asistencia de Klimowicz y gol de Jonatan Torres para la goleada del Ciclón.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/muSIkNhyhU — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 5, 2026

Con este triunfo, el Ciclón reafirma su solidez, mantiene su fortaleza como local y sigue firme en la pelea por el título del torneo Apertura.