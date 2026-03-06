Pronostican jornadas calurosas y con chaparrones

Para este viernes, se espera una jornada cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos variables que luego rotarán al sector sur. Además, se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 35 °C.

El sábado continuará el ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado. Los vientos serán variables y posteriormente del sur, mientras que durante el día podrían registrarse lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C de mínima y 34 °C de máxima.

En tanto, el domingo se mantendrá el ambiente cálido a caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. También se anuncian chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 21 °C y la máxima de 34 °C.

De esta manera, el fin de semana en la capital del Alto Paraná estará marcado por altas temperaturas, elevada humedad y condiciones inestables.

