08 de marzo de 2026 - 07:43

Anuncian días cálidos a calurosos para los próximos días

El pronóstico del tiempo indica que se registrarían lluvias para este domingo.

CIUDAD DEL ESTE. El pronóstico del tiempo indica que este domingo se presentará una jornada cálida a calurosa y con alta humedad, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables.

Por ABC Color

Durante el día se prevén lluvias dispersas acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 22 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 35 °C.

Para el lunes, las condiciones se mantendrán cálidas, con cielo mayormente nublado y vientos variables que luego rotarán al sector sureste. El pronóstico también señala lluvias con tormentas eléctricas ocasionales, con temperaturas que oscilarán entre 22 °C de mínima y 29 °C de máxima, lo que supondría un leve descenso respecto al día anterior.

En tanto, el martes continuará el ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Se esperan lluvias dispersas a lo largo de la jornada, con valores térmicos similares: mínima de 22 °C y máxima cercana a los 30 °C.