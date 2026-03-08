Anuncian días cálidos a calurosos para los próximos días

Durante el día se prevén lluvias dispersas acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 22 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 35 °C.

Para el lunes, las condiciones se mantendrán cálidas, con cielo mayormente nublado y vientos variables que luego rotarán al sector sureste. El pronóstico también señala lluvias con tormentas eléctricas ocasionales, con temperaturas que oscilarán entre 22 °C de mínima y 29 °C de máxima, lo que supondría un leve descenso respecto al día anterior.

En tanto, el martes continuará el ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Se esperan lluvias dispersas a lo largo de la jornada, con valores térmicos similares: mínima de 22 °C y máxima cercana a los 30 °C.