14 de marzo de 2026 - 08:53

Fin de semana caluroso y probable lluvia en el Este

El tiempo permanecerá caluroso e inestable en el Ese, este fin de semana.

Un fin semana caluroso y con probable chaparrones y lluvia dispersa se propuesta para la zona este del país. Tanto este sabed como lana la temperatura estará muy elevada, generando presipitaciones dispersa.

Por ABC Color

El amanecer de este sábado estuvo fresco y agradable pero el transcurso del día, los valores de la temperatura máxima irán en aumento hasta alcanzar valores cercanos a los 36 °C, generando un ambiente bastante caluroso. Elcielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, vientos variables, chaparrones.

Para el domingo 15, los vientos rotarían al sector noreste, el tiempo estará cálido a caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La minima prevista es de 22℃ y la Máxima 35℃