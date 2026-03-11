Estos son los ocho departamentos que están ahora en zona de tormentas

Según la DMH, hoy se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.
Al respecto aseguran que nuevos núcleos de tormentas comienzan desarrollarse sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo durante esta tarde.
La zona de cobertura corresponde al noroeste de la Región Occidental y Suroeste de la Región Oriental.
Departamentos afectados
- Noroeste de Caazapá
- Este de Itapúa
- Noroeste y este de Paraguarí
- Sur de Central
- Norte de Ñeembucú
- Norte de Pte. Hayes
- Noreste de Alto Paraguay
- Boquerón
