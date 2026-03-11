Clima
11 de marzo de 2026 - 14:14

Estos son los ocho departamentos que están ahora en zona de tormentas

Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo severo que se registrarían a lo largo de este miércoles. De momento hay ocho departamentos afectados.

Por ABC Color

Según la DMH, hoy se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto aseguran que nuevos núcleos de tormentas comienzan desarrollarse sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al noroeste de la Región Occidental y Suroeste de la Región Oriental.

Departamentos afectados

  1. Noroeste de Caazapá
  2. Este de Itapúa
  3. Noroeste y este de Paraguarí
  4. Sur de Central
  5. Norte de Ñeembucú
  6. Norte de Pte. Hayes
  7. Noreste de Alto Paraguay
  8. Boquerón

