Estos son los ocho departamentos que están ahora en zona de tormentas

Según la DMH, hoy se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto aseguran que nuevos núcleos de tormentas comienzan desarrollarse sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al noroeste de la Región Occidental y Suroeste de la Región Oriental.

Departamentos afectados

Noroeste de Caazapá Este de Itapúa Noroeste y este de Paraguarí Sur de Central Norte de Ñeembucú Norte de Pte. Hayes Noreste de Alto Paraguay Boquerón

