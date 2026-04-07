ABC en el Este
07 de abril de 2026 - 06:47

Meteorología anuncia clima inestable para este martes

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Meteorología prevé una jornada inestable en el este del país.

La Dirección de Meteorología informó que las condiciones del tiempo en Ciudad del Este estarán caracterizadas por inestabilidad atmosférica y un leve descenso de temperaturas a partir de este martes.

Por ABC Color

Para hoy, martes, se prevé una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables que luego rotarán al sur. Además, se anuncian lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 °C de mínima y los 27 °C de máxima.

El miércoles se presentará con un ambiente fresco a cálido y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del sur, lo que contribuirá a un descenso térmico. Se esperan temperaturas entre 18 °C y 24 °C.

En tanto, el jueves continuará la tendencia de mañanas frescas y tardes cálidas, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sur que luego se tornarán variables. La mínima prevista es de 15 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C.