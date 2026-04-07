Meteorología anuncia clima inestable para este martes

Para hoy, martes, se prevé una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables que luego rotarán al sur. Además, se anuncian lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 °C de mínima y los 27 °C de máxima.

El miércoles se presentará con un ambiente fresco a cálido y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del sur, lo que contribuirá a un descenso térmico. Se esperan temperaturas entre 18 °C y 24 °C.

En tanto, el jueves continuará la tendencia de mañanas frescas y tardes cálidas, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sur que luego se tornarán variables. La mínima prevista es de 15 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C.