Pronostican jornadas cálidas e inestables en Ciudad del Este

Para este martesl, se espera una jornada cálida con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos predominantes del noreste que luego serían variables, además de lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C de mínima y 30°C de máxima.

El miércoles continuará el ambiente cálido, aunque con cielo mayormente nublado. Los vientos seguirán soplando del noreste, luego variables, y se prevén lluvias más generalizadas con tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima se mantendría en 20°C, mientras que la máxima descendería a 26°C.

Para el jueves, las condiciones se mantendrán similares, con un ambiente cálido y cielo mayormente nublado. Se esperan vientos variables que luego rotarían al sur, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas, aunque con una tendencia a mejorar hacia el final de la jornada. Las temperaturas estarían entre 21°C y 27°C.