Anuncian lluvias dispersas y temperaturas frescas a cálidas

Para hoy jueves, se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado. Durante las primeras horas se registrarían neblinas, mientras que en el transcurso del día podrían presentarse lluvias dispersas.

Los vientos soplarán de manera variable, rotando posteriormente al sector sur. La temperatura mínima estimada es de 20°C y la máxima alcanzaría los 28°C.

El viernes 17, las condiciones se estabilizarían. Se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y 28°C de máxima.

En tanto, el sábado continuará la tendencia de tiempo más estable. El cielo se mantendría parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego serían variables. Las temperaturas no presentarían grandes cambios, con una mínima de 18°C y una máxima de 28°C.

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