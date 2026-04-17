Conozca cómo se comportará el tiempo este fin de semana en Ciudad del Este

Para la jornada de hoy, viernes, se prevé un ambiente fresco en las primeras horas, acompañado de cielo mayormente nublado, vientos del sureste y presencia de neblinas matinales. La temperatura mínima se sitúa en 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C.

El mañana, sábado, mantendrá condiciones similares, con un cielo que variará de parcialmente nublado a nublado. Los vientos continuarán soplando del sureste, aunque se tornarán variables hacia el final del día. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínima de 18 °C y máxima de 28 °C.

En tanto, el domingo, se espera un leve aumento de la temperatura máxima, que llegará a los 30 °C. El ambiente seguirá siendo fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables.