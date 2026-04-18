ABC en el Este
18 de abril de 2026 - 07:53

Meteorología anuncia un fin de semana con calor y lluvias intermitentes en Ciudad del Este

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Meteorología prevé calor y lluvias para este sábado en Ciudad del Este.

La Dirección de Meteorología anuncia que el clima en Ciudad del Este se presentará variable durante los próximos días, con temperaturas en ascenso y probabilidad de precipitaciones.

Por ABC Color

Para este sábado, se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del sureste y luego serán variables. Además, se registrarán nieblas en las primeras horas del día. La temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.

El domingo iniciará con un ambiente fresco al amanecer, pero se tornará caluroso por la tarde. El cielo continuará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y la presencia de chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 31°C.

En tanto, el lunes se espera un día cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado. Los vientos serán del norte, luego variables, y aumentará la inestabilidad con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 20°C y la máxima de 31°C.