Meteorología anuncia un fin de semana con calor y lluvias intermitentes en Ciudad del Este

Para este sábado, se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del sureste y luego serán variables. Además, se registrarán nieblas en las primeras horas del día. La temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.

El domingo iniciará con un ambiente fresco al amanecer, pero se tornará caluroso por la tarde. El cielo continuará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y la presencia de chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 31°C.

En tanto, el lunes se espera un día cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado. Los vientos serán del norte, luego variables, y aumentará la inestabilidad con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 20°C y la máxima de 31°C.