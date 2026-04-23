Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa

Para este jueves, el clima se presenta cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos del sureste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 32°C, manteniendo un ambiente pesado durante gran parte del día.

El viernes continuará con condiciones similares, aunque con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos provenientes del sur. Se espera una leve variación térmica, con mínima de 19°C y máxima de 31°C.

Ya para el sábado se anuncia un cambio en las condiciones del tiempo. La jornada será cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del sur, pero con alta probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas irán de 20°C a 29°C.