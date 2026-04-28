Meteorología anuncia una jornada fría a fresca y posibles lluvias intermitentes

Para este martes, se espera un amanecer frío, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 9 °C. Con el correr de las horas, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21 °C.

El cielo se presentará entre parcialmente nublado y nublado, con vientos del sur y probabilidad de lluvias dispersas durante la jornada.

El miércoles continuará la inestabilidad. La jornada iniciará fresca y evolucionará hacia condiciones cálidas, con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C y 23 °C.

El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán del sureste, luego variables. Además, se prevén lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

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Para el jueves, se anticipa una mejora gradual en las condiciones térmicas. El día se presentará fresco en las primeras horas, tornándose cálido hacia la tarde, con temperaturas entre 17 °C y 27 °C. El cielo seguirá mayormente nublado, con vientos variables y sin fenómenos significativos destacados.

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En síntesis, la región experimentará un inicio de semana con inestabilidad y precipitaciones ocasionales, seguido de un leve ascenso de la temperatura hacia el jueves, aunque con persistencia de nubosidad.